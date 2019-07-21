РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. На сборах в Италии хоккеисты подольского клуба «Витязь» сыграли матч, разбившись на две команды, сообщается на сайте клуба.

«Подольские «Витязи» сыграли в Брессаноне (Италия) двустороннюю встречу. Подмосковная команда во время сборов в Италии провела контрольную игру, разбившись пополам. Красные уступили белым со счетом 4:5», - говорится в сообщении.

У победителей отличились Семин, Гребенщиков, Выглазов, Комаров и Макеев. У проигравших дважды забивал Йормакка, а также Лаюнен и Кулагин.