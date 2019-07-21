РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В Подольске волонтеры движения «Милосердие-Подольск» показали документальный фильм о Сергии Радонежском в доме-интернате для инвалидов, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в колясочном отделении Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялась очередная встреча в киноклубе при совместном участии и организации волонтерского движения «Милосердие-Подольск» и прихожан Благовещенского храма деревни Матвеевское.

«Более 15 участников собрались в этот раз для просмотра документального фильма о преподобном Сергии Радонежском. По окончании просмотра обсудили роль преподобного в истории земли русской, его благодатную помощь и духовное заступничество за всех, кто к нему прибегает и по сей день. Также в заключение посмотрели еще одну серию из полюбившейся всем рубрики «Притчи» об осуждении, поговорили о том, как трудно преодолевается этот недуг, и как важна борьба с ним», - говорится в сообщении.

Проживающие колясочного отделения попросили волонтеров подготовить фильм и рассказ о преподобном Серафиме Саровском к следующей встрече в киноклубе.