РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Жителей подмосковного Подольска пригласили посетить 28 июля праздник «Под крылом ангела», в рамках которого пройдут концерт, мастер-классы и благотворительная ярмарка, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 28 июля в 16:00 пройдет праздник «Под крылом ангела» на поляне в микрорайоне Кутузово (у стелы Архангела Михаила), организованный Георгиевским сестричеством милосердия. В программе будет музыкальный концерт, детская анимация, конкурсы, мастер-классы и благотворительная ярмарка», - говорится в сообщении.

Собранные в ходе мероприятия средства будут направлены в помощь тяжелобольной девочке и подростку, который борется с онкологией.

Для благотворительной ярмарки все желающие могут принести предметы ручной работы, поделки и многое другое.