РИАМО - 21 июл. График движения поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги, в том числе высокоскоростных «Сапсанов», нарушился в воскресенье из-за технической неисправности на станции в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ОЖД.

«Сегодня, 21 июля, в 11:50 по московскому времени на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский» Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, трех высокоскоростных поездов «Сапсан», также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД», - говорится в сообщении.

В пути следования задержаны поезда «Сапсан»: №756 - на 8 минут, №№761, 763 - на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до часа.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», - отмечается в материале.

Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Фактическое движение поездов».