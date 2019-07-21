РИАМО - 21 июл. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов лично контролирует работы по приведению в порядок подземного перехода строящейся железнодорожной станции «Реутово», где из-за дождей произошли протечки и обрушилась часть внутренней отделки стены, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Частичное затопление с обрушением внутренней отделки произошло в подземном переходе на станции «Реутово» 20 июля в результате проливных дождей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

«Подземный переход, в котором произошел данный инцидент, не передавался на баланс города и является собственностью ОАО «РЖД», поэтому администрация городского округа Реутов не уполномочена принимать работы и подписывать акты об их выполнении. Несмотря на это, руководство города неоднократно указывало строителям перехода на недостатки, в том числе и по плохой гидроизоляции перехода», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что неоднократно проводил совещания с ОАО «РЖД», последнее из которых состоялось накануне инцидента, однако железнодорожники не приняли мер по устранению строительных недоделок. Администрация городского округа Реутов ранее также направляла в прокуратуру обращение с требованием устранить недочеты в строительстве перехода.

По данным пресс-службы, ввод объекта в эксплуатацию планируется всем комплексом: должны быть уложены новые железнодорожные пути, обустроены платформы для пассажиров, полностью оборудован сам подземный переход, благоустроена прилегающая к железнодорожной станции территория, а также введен в строй путепровод через железную дорогу.