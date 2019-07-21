РИАМО - 21 июл. Пассажирский Boeing 737, следовавший из Москвы в Прагу, экстренно сел сразу после вылета из-за пожара в отделении для багажа, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке.

Сработала сигнализация о задымлении и пожаре», - сказал источник в органах управления воздушным движением.

Пилоты самолета активировали систему аварийного тушения пожара. Было решено как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет удалось штатно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», - добавляется в материале.

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