РИАМО - 21 июл. Для удобства зрителей концерта Metalliсa в воскресенье с 21:00 «Ласточки» на Московском центральном кольце будут курсировать с интервалом пять минут, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метрополитена.

В воскресенье рокеры из Metalliсa дадут единственный концерт в России в рамках турне World Wired Tour. Концерт начнется в 19:00 в спорткомплексе «Лужники», добраться до которого можно от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы», а также от станции МЦК «Лужники».

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», - отмечается в сообщении.

Кроме того, зрителей концерта попросили заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия.