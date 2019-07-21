РИАМО - 21 июл. В настоящее время пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги следуют по расписанию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.
Он отметил, что утром в связи с плановыми ремонтными работами на участке дороги поезда пропускались по одному пути в реверсивном режиме. Был увеличен интервал движения нескольких электричек.
Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ранее в Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщалось, что утром в воскресенье на Рижском направлении МЖД по техническим причинам несколько поездов следовали с увеличенным интервалом.
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