РИАМО - 21 июл. В настоящее время пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги следуют по расписанию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.

Он отметил, что утром в связи с плановыми ремонтными работами на участке дороги поезда пропускались по одному пути в реверсивном режиме. Был увеличен интервал движения нескольких электричек.

«МЖД приняла все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график», - сказал собеседник агентства.

Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщалось, что утром в воскресенье на Рижском направлении МЖД по техническим причинам несколько поездов следовали с увеличенным интервалом.