РИАМО - 21 июл. Столичная полиция провела проверку информации о нападении таксиста на женщину, инцидент произошел на Ташкентской улице, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер главка МВД России по Москве.

«Поступило заявление от женщины о том, что таксист забрал у нее кошелек на Ташкентской улице, дом 35, корпус 1. Полиция проверила, нет ни подтверждения, ни опровержения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что других заявлений по этому инциденту не поступало.