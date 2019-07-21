РИАМО - 21 июл. Свыше 75 тысяч человек поклонились мощам святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Москве, говорится в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 года) им поклонилось более 75 тысяч человек», - говорится в сообщении.

По благословению патриарха Кирилла 14 июля рака с мощами святых Петра и Февронии впервые в истории была принесена в Москву из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома. К святыне можно было приложиться в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.