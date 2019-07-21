РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске планируют заделать ямы в одном из дворов на большой Зеленовской улице к 6 сентября по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заделать ямы во дворе дома №62/2 по улице Большая Зеленовская. Она отметила, что из-за многочисленных ям жительницам тяжело пройти с колясками.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу обустройства внутридворового проезда в одном из дворов на улице Большая Зеленовская и сообщает, что работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия будут проведены в срок до 6 сентября текущего года»,- сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.