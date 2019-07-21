РИАМО - 21 июл. На Гребном канале в столичном Крылатском прошли национальный и клубный чемпионаты Европы по гребле на лодках «Дракон», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отличительная черта этих лодок - украшение в виде головы и хвоста дракона. Ритм спортсменам задает барабан», - написал Собянин в Instagram.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что сборная Москвы заняла первое место на третьей всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Второе место досталось команде из Свердловской области, а третью строчку турнирной таблицы заняли участники из Челябинской области. Соревнования проходили в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля среди 1278 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 65 регионов России. В программу спартакиады вошли соревнования в пяти видах спорта по семи дисциплинам.