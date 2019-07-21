РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Жители домов N 91 и 89 на улице Михельсона недовольны цветовым решением покраски дома, сообщается в Instagram-аккаунте народного блога города Люберцы и окрестностей Mylubertsy.

«Слов по покраске просто нет, красят краской непонятно какой», - возмутилась местная жительница.

Как отмечает сотрудник пресс-службы управляющей компании «ЛГЖТ», цветовое решение по покраске дома принимается исключительно после согласования его с жителями многоквартирного дома.

«Для этого жителям или совету многоквартирного дома предоставляют на выбор несколько вариантов покраски дома, из которых они выбирают наиболее подходящее для них. Совет многоквартирного дома избирается на общем собрании собственников МКД и ему делегируются все полномочия по взаимодействию с управляющей компанией по вопросам выбора материалов и подписания актов приемки работ», - сообщил сотрудник.

Он добавил, что, если говорить о конкретно цветовом решении двух домов на улице Михельсона, то компания просит жителей не делать слишком ранних выводов, а подождать несколько дней, пока краска высохнет, а цвет станет не таким ярким.