РИАМО - 21 июл. В честь Дня Военно-морского флота в Москве 27 июля пройдут гонки на шлюпках, их впервые проведет Городской детский морской центр имени Петра Великого, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гребцам предстоит пройти километровую дистанцию. Участники будут соревноваться в скорости и слаженности работы в команде на легкой шлюпке с шестью веслами Ял-6. Этими состязаниями откроется гоночный сезон», — говорится в сообщении.

В гонке смогут поучаствовать и взрослые, и дети. Наличие или отсутствие опыта не имеет значения. Команда должна состоять из семи человек — рулевого шлюпки и шести гребцов. Новички смогут поучаствовать в тренировке перед стартом. Безопасность обеспечат спасатели на специальной шлюпке и катере.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Заявку примут только в случае, если в ней указаны семь человек. Если участников меньше, следует пройти индивидуальную регистрацию, тогда для вас смогут подобрать команду и найти недостающих людей.

Городской детский морской центр имени Петра Великого находится на берегу Химкинского водохранилища, также есть выход в акваторию Москвы-реки. Флотилией — катерами, шлюпками, ялами и кораблями — могут пользоваться московские школьники.