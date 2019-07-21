РИАМО - 21 июл. Зрителям, которые в воскресенье посетят футбольные матчи на столичных «РЖД Арене» и «ВТБ Арене», необходимо заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В воскресенье в столице состоятся сразу два футбольных матча. «Локомотив» и «Тамбов» играют в 16:30 на «РЖД Арене», которая находится около станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив». Команды «Динамо» и «Рубин» встретятся в 19:00 на «ВТБ Арене», расположенной возле станций метро «Динамо» и «Петровский парк».

«Просим вас заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после матча», - говорится в сообщении.

Кроме того, по требованию полиции на указанных станциях метро и МЦК возможны ситуативные ограничения входа и выхода. В связи с этим пассажиров призвали к внимательности.