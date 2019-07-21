© РИАМО
, Александр Манзюк
Фестиваль славянской культуры «Русское поле» прошел 20 июля в музее-заповеднике «Коломенское», его посетили более 200000 человек.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В фестивальной зоне «Площадь регионов» мастера из 60 регионов России представили свое ремесло.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Посетители смогли принять участие в мастер-классах гончаров и кузнецов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Площадка исторической реконструкции «Молодецкая дружина» подготовила исторические игры и забавы для детей и взрослых.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Отдельную площадку с безопасным оружием оборудовали для самых маленьких воинов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На поляне сказок посетители могли полюбоваться красочными арт-объектами, знакомыми с детства, а также сфотографироваться с любимыми сказочными персонажами.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В зоне «Музыкальная площадь» была оборудована главная сцена фестиваля, на которой прошло множество концертов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Перед гостями выступили заслуженные хоровые и танцевальные коллективы со всей России, а также прошел традиционный конкурс народной песни и танца «Музыкальная завалинка».
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фестиваль славянской культуры «Русское поле» в Коломенском.
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