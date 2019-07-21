РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В центре подмосковного Подольска образовалась почти двухкилометровая пробка в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 12:33 в центре Подольска образовалась пробка длиной почти два километра. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на улицу Индустриальная с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на автотрассе А-107 и на улицах Кирова, Симферопольская, Рабочая, Советская и других.