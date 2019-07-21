РИАМО - 21 июл. В парке Дружбы на севере Москвы началось обустройство спортивных площадок, здесь также появится скейт-парк, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Три из них (спортивных площадок - ред.) появятся в северной части парка — около дома 4, корпус 3 по Фестивальной улице. Еще одна расположится на дополнительной территории — напротив дома 32 по улице Лавочкина. Также в парке откроется скейт-парк площадью более 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На площадке для воркаута появятся турники, брусья и рамы. Ее площадь составит 250 квадратных метров. На площадке около улицы Лавочкина установят многофункциональную раму для воркаута.

На универсальной площадке можно будет поиграть в баскетбол и хоккей. А на площадке для игры в пинг-понг установят четыре стола. Там уже подготовлено песчаное основание, а на двух площадках для воркаута — песчаное, щебеночное и бетонное основания.