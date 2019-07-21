РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В подмосковных Люберцах пройдет игротека для маленьких детей и их родителей, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«22 июля в 17.00 в КДЦ Союз пройдет игротека «Чудесный мир игр». Мероприятие состоится в структурном подразделении МУК «Красковский культурный центр», - говорится в сообщении.

Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(495)501-41-88.



