РИАМО - 21 июл. Водители легковушки и мотоцикла пострадали в результате ДТП на трассе А-105 в подмосковном Ленинском районе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В воскресенье в 10:55 на 23-м километре автодороги А-105 в Ленинском районе произошло попутное столкновение легкового автомобиля марки KIA и мотоцикла. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств», - говорится в сообщении.

По факту дорожной аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.