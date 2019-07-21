РИАМО - 21 июл. На следующей неделе в Москве и Подмосковье может потеплеть до плюс 28 градусов, при этом сохранится вероятность дождей с грозами, сообщил РИАМО в воскресенье представитель центра погоды «Фобос».

«В понедельник днем без осадков, к вечеру дождь, ночью в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - плюс 11-16 градусов, днем в Москве плюс 23-25 градусов, по области - до плюс 26 градусов. Во вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 13-15 градусов, днем - до плюс 25 градусов», - сказал собеседник агентства.

В среду в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, также возможен дождь. Ночью будет плюс 14-16 градусов, днем - до 25 градусов тепла.

«В четверг антициклон, без осадков. Ночью плюс 14-16 градусов, днем - до плюс 28 градусов. Это будет самый теплый день недели», - отметил собеседник агентства.

В пятницу в Москве и Подмосковье вновь ожидаются дожди и грозы, ночью температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, днем потеплеет до плюс 25 градусов.