РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июл. Сотрудники ГИБДД в Королеве не выявили пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», всего за выходные проверили более 250 водителей, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В минувшую субботу и в воскресенье прошли внеплановые мероприятия. Рейд провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев совместно с коллегами третьего батальона ДПС первого полка ДПС (Северный).

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 250 водителей. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени. Досмотрели 27 автомобилей», – сказала Фадеева.

Она добавила, что 12 иностранных граждан были доставлены в дежурную часть за нарушение паспортно-визового режима.