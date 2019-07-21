РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В Подольске проведут лабораторное исследование качества горячей воды в одном из домов на улице Курская после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ржавую горячую воду в одном из домов на улице Курская. Он отметил, что горячая вода в дом №4а подается ненадлежащего качества. В частности, ее температура не превышает и 30 градусов тепла, а также она часто бывает ржавой.

«Для приведения (в норматив, - ред.) качества питьевой воды, подаваемой потребителям, предусмотрены регулировочные работы на котельной. В настоящее время выполняются регулировочные работы на котельной и лабораторные исследования качества горячего водоснабжения. Ввод в эксплуатацию системы централизованного водоснабжения потребителей предусмотрен 19 августа», - сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.