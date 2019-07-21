РИАМО - 21 июл. На Рижском направлении Московской железной дороги несколько поездов по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом, сообщается в Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что незапланированные изменения в графике движения электропоездов связаны с нестандартными ситуациями на железной дороге.

Электрички Рижского направления МЖД ввели в график>>