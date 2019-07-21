РИАМО - 21 июл. С начала старта программы реновации в Московский фонд реновации поступило 379 обращений от жителей на докупку квадратных метров, договоры на совершение сделки уже заключили с 87% заявителей (331 договор), говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Как уточнил руководитель департамента Сергей Левкин, с начала 2019 года Фондом реновации обработано 190 обращений. По итогам всего прошлого года переселиться в жилье с большим количеством комнат решили жители 189 квартир.

«Изменилась и тройка лидеров районов, в которых докупка наиболее востребована. Так, по итогам прошлого года лидировали районы Котловка, Северное Измайлово и Проспект Вернадского. В 2019 году такими стали Бескудниковский район, Коньково, третье место поделили Кузьминки и Проспект Вернадского», - сказал Левкин.

Он напомнил, что всем участникам программы реновации полагается 10-процентная скидка, гарантированная мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Если кто-то из уже переехавших в равнозначное жилье все же решит докупить дополнительные площади, то может сделать это в течение двух лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру. Общая площадь приобретаемого жилья не может превышать 100 квадратных метров», - подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В программу включено 5173 жилых дома в 122 районах на территории 12 административных округов Москвы. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 329 стартовых площадок, работа по подбору новых продолжается.