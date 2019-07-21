РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Волонтеры подмосковного Подольска вернулись после поисковой экспедиции в Твери, где искали останки погибшей девушки из горокруга, пропавшей в 2016 году, сообщила «РИАМО в Подольске» активист и подруга пропавшей Елена Невзорова.

Валентина Нехорошкова пропала в микрорайоне Климовск Подольска в 2016 году. В настоящее время полиция задержала сожителя, который подозревается в ее убийстве. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что закопал ее в Тверской области. Однако он дал информацию с радиусом поиска в 41 километр. Активисты округа отправились помочь полицейским найти останки девушки в Тверь 19 июля. В поисковой экспедиции участвовали пять человек.

«Из экспедиции мы вернулись 20 июля поздно ночью. Мы осмотрели территорию, которую нам показали по картам полицейские. Копали в подозрительных местах. Но, к сожалению, наши поиски не увенчались успехом. Поиски усложняли и погодные условия, а также небольшое количество человек. Поэтому было решено в субботу вернуться и продолжить при более благоприятных погодных условиях и с большим количеством людей», - сказала Невзорова.

Она отметила, что продолжается поиск добровольцев на участие в поисках. Подробности можно узнать по телефону 8(965)444-51-51.