РИАМО - 21 июл. Более 270 тысяч человек пришли на мероприятия, организованные 20 июля в столичном парке Горького и на ВДНХ, гости играли в шахматы и участвовали в битве тортами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Международный день шахмат на ВДНХ 20 июля отметили 60 тысяч человек. На Центральной аллее выступил духовой оркестр. Выпускники Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова провели занятие по графическому дизайну «Льюис Кэрролл и шахматы», а в ресторанах и кафе приготовили тематическое угощение. Гостей ждут на Дне шахмат и в воскресенье.

«Насыщенную программу подготовили для гостей и в парке Горького. В субботу, 20 июля, здесь собрались около 211 тысяч посетителей. Из них порядка 37 тысяч приняли участие в битве тортов, приуроченной к Международному дню торта. Гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями», — говорится в сообщении.

На площади искусств перед музеем «Гараж» прошел фестиваль японской культуры J-FEST Summer. А в «Музеоне» состоялся Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Также гости смогли посетить лекции и посмотреть концерт.