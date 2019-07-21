РИАМО - 21 июл. В подмосковной Ивантеевке два человека попали в больницу с ножевыми ранениями после пьяной ссоры, в нанесении им телесных повреждений подозревают ранее судимого мужчину, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, утром 20 июля с улицы Бережок в Ивантеевке бригада скорой помощи забрала двух безработных. У одного пострадавшего зафиксировали проникающее колото-резаное ранение, в второго - непроникающие ножевые ранения. Оба были госпитализированы в Ивантеевскую ЦГБ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции ранее судимый мужчина 1971 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».