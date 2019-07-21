РИАМО - 21 июл. В рамках действующей Адресной инвестиционной программы в Москве планируется построить и реконструировать 52 искусственных сооружения на пересечении с железнодорожными путями, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Создание поперечных связей между районами для нас является одним из ключевых приоритетов работы в области дорожного строительства. В АИП заложено финансирование сразу 52 таких объектов. Важных для города объектов много, на ближайшие три года запланирован действительно крупный объем ввода», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Среди наиболее значимых объектов он назвал путепровод через пути Киевского направления МЖД в рамках строительства южного дублера Кутузовского проспекта, а также путепроводы в составе транспортных связей между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами, реконструкцию Дмитровского путепровода.

По словам главы столичного стройкомплекса, на данный момент ведется строительство четырех искусственных сооружений на пересечении с железнодорожными путями. Это путепровод через Курское направление МЖД, через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, искусственные сооружения через Киевское направление МЖД на участке южного дублера Кутузовского проспекта и эстакада №1 через Рижское направление МЖД в рамках реконструкции транспортной развязки Волоколамского шоссе с МКАД.