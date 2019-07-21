РИАМО - 21 июл. По состоянию на утро воскресенья в трех московских аэропортах задержаны и отменены 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» четыре рейса задержаны и один отменен. В «Домодедове» задерживаются 11 рейсов, еще три отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами прольются небольшие кратковременные дожди. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до плюс 21-23 градусов, по области - до плюс 19-24 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье и Москве из-за дождя, грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду. Данный уровень действует до 21:00 воскресенья.