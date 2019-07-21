РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Подольская спортсменка Варвара Хлапова победила на чемпионате Москвы по конкуру, который проходил с 18 по 21 июля, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» в соцсети «ВКонтакте».

В конноспортивном комплексе «Битца» с 18 по 21 июля проходит чемпионат Москвы по конкуру. В соревнованиях приняли участие и спортсмены Подольска от спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит».

«По результатам соревнований, проводимых 20 июля, подольские спортсмены завоевали следующие места: первое место получила Варвара Хлапова на лошади Кедр. Она преодолела маршрут с высотой препятствий 105 сантиметров. Третье место получила Юлия Широкова на лошади по кличке Марта-Виктория. Она преодолела маршрут с высотой препятствий 105/115 сантиметров», - говорится в сообщении.

Руководство конноспортивного клуба «Фаворит» Подольска поздравляет спортсменов и желает им дальнейших побед.