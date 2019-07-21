РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июл. Комплексное благоустройство проведут в парке «Светлый» Дзержинского, там появится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком к 2021 году, сообщила врип главы администрации городского округа Дзержинский Людмила Иванова .

«Городу нужны перемены, разумеется, при поддержке областного правительства. Пригласила в Дзержинский министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина. Мы посетили локации, где необходимо провести комплексное благоустройство: в парке «Сказка» необходимо провести зонирование территорий, чтобы дети и подростки самых разных возрастов могли найти себе занятия. А спортивный парк «Светлый» должен окружить новый ФОК с крытым катком. Мы должны его достроить в 2021 году», - написала Иванова на своей странице в Instagram.

По ее словам, сквер Пушкина тоже нуждается в современном оформлении.

Помимо этого, власти города проведут благоустройство улицы Ленина, которая соединяет все вышеперечисленные локации.