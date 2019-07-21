РИАМО - 21 июл. В Музее Рерихов на ВДНХ в столице обновят экспозицию, ее пополнят еще 180 графических и живописных работ Николая Рериха и его сына Святослава, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в павильоне №13 «Здравоохранение» будет представлено более 500 полотен Рерихов, а также архивные документы семьи и собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Так, здесь можно будет увидеть тибетские иконы (танки), привезенные Николаем Рерихом из экспедиции в Индию и Центральную Азию в 1928 году», — говорится в сообщении.

Из числа знаменитых картин Рерихов в музее представлены «Ангел последний», «Чудо», «Армагеддон» и многие другие.

Музей открыт с 11:00 до 20:00 по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, с 12:00 до 21:00 по средам и четвергам. Понедельник — выходной день.