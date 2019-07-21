РИАМО - 21 июл. Журналистка американского издания Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время поездки в Москву ее покорил ГУМ и что американские ТЦ не идут с ним ни в какое сравнение, сообщает РИА Новости.

«Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, изюминки вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров», — считает журналистка.

Она отметила, что здание ГУМа находится в самом сердце Красной площади, здесь есть бутики, магазины с деликатесами и классическими советскими продуктами. Каждый день ГУМ посещают около 60 тысяч человек.

«Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу», — рассказала Уоррен.

Она добавила, что ГУМ и американские ТЦ — как небо и земля, здание на Красной площади имеет уникальную архитектуру.

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