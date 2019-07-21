РИАМО - 21 июл. В столичном районе Фили-Давыдково неизвестные угнали автомобиль Chevrolet Tahoe, который принадлежит молодому мужчине, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сумма материального ущерба устанавливается. На сайте дилера такой автомобиль стоит от 3,8 миллиона рублей. Известно, что машина находилась в лизинге.

«Преступление было совершено 20 июля в период с 08:45 до 16:00 по адресу: улица Герасима Курина, дом 16, корпус 1», — сказал собеседник агентства.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства кражи.