РИАМО - 21 июл. Работы по реконструкции Бесединской развязки на МКАД завершили на 70%, запустить движение на участке планируется уже в этом году, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строительство идет в штатном режиме. До конца 2019 года планируем завершить все работы на объекте и запустить движение на данном участке. После окончания работ пропускная способность развязки вырастет втрое – до 8 тысяч машин в час в каждом направлении», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В результате реконструкции устаревший «неполный клевер» заменят на современную многоуровневую развязку с направленными съездами. На данный момент полностью построен съезд с внешней стороны МКАД в село Беседы и установлены шумозащитные экраны. Территорию вокруг благоустроят – высадят 100 ясеней и 1,8 тысячи кустов кизильника.

«Проект развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе предусматривает строительство семи съездов, двух эстакад и одного наземного пешеходного перехода через МКАД. Помимо этого, реконструируется путепровод на пересечении транспортной развязки 20-го километра МКАД с проектируемым проездом», – добавил глава строительного комплекса Москвы.

Ожидается, что после реконструкции развязки пропускная способность участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе увеличится в среднем на 14%.