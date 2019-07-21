РИАМО - 21 июл. В подмосковной Электростали задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на почве внезапно возникшей неприязни, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 19 июля в квартире на улице Чернышевского был обнаружен труп с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы 1961 год рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.