РИАМО - 21 июл. В центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве во время матча по пляжному регби команды-соперники устроили драку, сообщает ТАСС.

«Драка произошла в ходе матча между московским клубом «Слава» и сборной Дагестана по пляжному регби. Во время реализации попытки (термин в регби, означающий возможность набрать два очка ударом по воротам после успешной попытки) москвичей один из игроков команды их соперников бросил в лицо регбиста «Славы» щепотку песка. После этого началась драка с участием регбистов обеих команд», — сказал источник в правоохранительных органах.

Игроки дрались несколько минут, пока их не удалось разнять тренерам и администраторам. Госпитализация никому не потребовалась. Федерация регби России может ввести санкции в отношении обеих команд.

Чемпионат РФ по регби завершится в столице в воскресенье.