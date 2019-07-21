РИАМО - 21 июл. На северо-востоке столицы двое неизвестных отобрали у мужчины рюкзак с крупной суммой денег и скрылись, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Преступление было совершено 20 июля около 09:00 по адресу: улица Академика Королева, дом 4, корпус 2», — сказал собеседник агентства.

Мужчине брызнули в глаза из баллончика, после чего у него отобрали рюкзак с деньгами. Сумма ущерба — 4,85 миллиона рублей.

Известно, что потерпевший нигде не работает. В медицинское учреждение после нападения он не обращался. Также известно, что мужчина родился в 1984 году. В рюкзаке у него находились личные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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