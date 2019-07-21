РИАМО - 21 июл. В России становится популярным новый вид туризма, так называемые bleisure-путешествия —деловая поездка и отдых, пишет в воскресенье «Российская газета».

«Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе», — говорится в статье.

Это связано с тем, что молодые работники стремятся объединять работу и личную жизнь, они также хотят изучать новые места.

Поэтому некоторые зарубежные корпорации, работающие в России, внедряют такой формат командировок как поощрение.

По данным исследования агентства «Аэроклуб», чаще всего продлевают свои командировки по России представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Делают это и сотрудники фармацевтических и FMCG-компаний (это фирмы, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента). В два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество таких поездок у работников автомобильной отрасли.

Работники в командировках чаще всего предпочитают задерживаться в Москве. На втором месте - Санкт-Петербург. Среди лидеров также Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. Лидеры среди зарубежных городов — Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.