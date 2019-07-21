РИАМО - 21 июл. В подмосковном Серпухове обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 18:30 20 июля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Серпухов <…> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны <…>. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Выставлена охрана. Расстояние до жилых строений и объектов жизнеобеспечения - 500 метров. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 23 июля.