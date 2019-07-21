РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске навестили пациентов ожогового отделения одной из больниц округа и передали святую воду, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Так как ожоговое отделение в больнице Подольска областное, тут находятся пациенты из разных городов Подмосковья. Ко многим родственники приезжают очень редко, а так хочется, чтоб кто-то навестил. Таким пациентам братья и сестры Георгиевского сестричества уделяют особое внимание. На днях наши добровольцы вновь, как и каждую неделю, несли свое больничное послушание - принесли святой воды и хорошее настроение, писали записочки, общались с пациентами», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что волонтеры округа желают всем больным здоровья и скорейшего выздоровления.