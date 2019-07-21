РИАМО - 21 июл. Пожар произошел в здании психоневрологического диспансера в городе Яхрома Дмитровского городского округа, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 01:30 21 июля от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Дмитровского МПСГ поступило сообщение о задымлении в здании. Здание шлакоблочное, размерами в плане 9х12 метров, одноэтажное, электрифицированное, не газифицированное. В здании находится психоневрологический диспансер (дневной) ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №9», — говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение здания дневного диспансера на площади 108 квадратных метров.

Угрозы распространения пожара на соседние здания не было. Людей на момент пожара в помещении дневного диспансера тоже не было. Погибших и пострадавших нет. В 01:50 пожар удалось локализовать на площади 108 квадратных метров. В 02:29 – ликвидация открытого горения. В 03:45 возгорание полностью потушили.