РИАМО - 21 июл. В городе Яхрома в Дмитровском городском округе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«В 07:30 20 июля от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа <…> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ <…>. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Выставлена охрана. Расстояние до жилых строений и объектов жизнеобеспечения - 800 метров. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 24 июля.