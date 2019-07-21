РИАМО - 21 июл. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами еще прольются небольшой кратковременный дождь. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до плюс 21-23, по области до плюс 19-24 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 60%.

«Метеопараметры в предстоящие сутки окажутся в пределах климатической нормы. Лишь влажность воздуха будет высокой, особенно в ранние утренние и вечерние часы. Москвичи уже адаптировались к такой погоде и даже у метеозависимых людей реже отмечаются проявления метеопатологии», - сообщают синоптики.

При этом нехарактерные для летнего периода внешние условия по-прежнему могут отрицательно сказываться на самочувствии, провоцировать обострения и ухудшать качество жизни людей, длительно страдающих серьезными недугами, например, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, особенно обструктивного характера.