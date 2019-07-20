РИАМО - 20 июл. С 25 июля на дублере улицы Народного Ополчения, улицах Берзарина, Панфилова и боковом проезде улицы Алабяна в столице ограничат движение транспорта из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: дублер улицы Народного Ополчения от дома 50 до дома 54 по улице Народного Ополчения. Особенности: две полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений», - говорится в сообщении.

На участке улицы Берзарина в районе владения 2 по улице Панфилова будет перекрыта частично одна полоса. Также одну из двух полос перекроют на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/37 по улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома 2А, строения 1.

Ограничения движения будут действовать с 25 июля по 29 августа и с 11 сентября по 30 октября круглосуточно.