РИАМО - 20 июл. В Зеленоградском округе столицы полицейские задержали 40-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в покушении на сбыт 100 граммов метадона, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции в 15-м микрорайоне Зеленограда задержали 40-летнего мужчину, у которого при досмотре личного автомобиля KIA под обшивкой в багажнике обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось 148 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метадоном, общей массой около 100 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.