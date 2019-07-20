РИАМО - 20 июл. В субботу вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в среду количество задержанных и отмененных рейсов составляло 39.

В настоящее время во «Внукове» шесть рейсов задержаны. В «Домодедове» задержали 18 рейсов, еще шесть отменили. В «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.