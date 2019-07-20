РИАМО - 20 июл. Сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении пенсионерки в новой Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В межмуниципальный отдел полиции поступило сообщение от 65-летней жительницы города Троицка. Пенсионерка сообщила, что в ее квартиру на Солнечной улице пришел неизвестный мужчина под видом рабочего, осуществляющего капитальный ремонт. Он сообщил, что у женщины возникли проблемы с системой водоснабжения и за небольшую плату он сможет их устранить. Получив деньги, мужчина скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что похищенными денежными средствами он уже успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.