РИАМО - 20 июл. В городах Подмосковья завершился третий по счету единый День разъяснений порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, его посетили порядка 6,5 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мероприятие организовано по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, к которому обращались жители с просьбой детально разъяснить этот вопрос. Поэтому областным министерством ЖКХ совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с региональными операторами и управдомами проведен очередной День разъяснений, предыдущие два прошли в феврале и начале июля.

«В течение дня несколько десятков экспертов министерства ЖКХ ответили жителям Московской области на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», на многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», - говорится в сообщении.

Дни разъяснений проходят регулярно в формате встреч с населением, помимо консультантов из регионального МинЖКХ, в мероприятии принимали участие специалисты из областного единого расчетного центра МосОблЕИРЦ, Мосэнергосбыта, представители региональных операторов и управдомов. Всего три дня разъяснений посетили свыше 36,5 тысяч человек.

Жители, в целях более тщательной подготовки консультантов имели возможность свой вопрос на сайте регионального министерства ЖКХ.

«Я считаю, очень полезным такие разъяснительные мероприятия, и тот факт, что с каждым разом приходит все меньше людей, говорит о том, что собственники, в основном, уже поняли, что и как нужно делать с ТКО, каждый вопрос с которым приходят люди, мы тщательно разбираем, начиная с общих, вводных вещей, в следующий раз мы проведем такое мероприятие через квартал, и будем приходить к жителям и разъяснять порядок формирования тарифов на обращение с отходами столько раз, сколько нужно для того, чтобы не осталось ни одного не отвеченного вопроса», - отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

По его словам, День разъяснений прошел с успехом и собрал несколько десятков тысяч жителей, только в субботу пришло 6,5 тысяч жителей.

С нового года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. С 2019 года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО».

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